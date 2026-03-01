Napięta atmosfera po szlagierze ORLEN Superligi. Trenerzy nie gryźli się w język

Najwięcej pracy miały formacje obronne i bramkarze. Torbjorn Bergerud miał na koncie 11 obron, a Adama Morawski, MVP niedzielnego spotkania - 13.

Na wspólnej konferencji prasowej po meczu, trener Talant Dujszebajew podkreślał, że obie drużyny bardzo chciały wygrać. - Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, niestety zabrakło nam zimnej krwi i ostatecznie, choć po 60. minutach był remis, przegraliśmy. Zresztą trudno było wierzyć w to, że uda nam się odrobić pięć bramek straconych w pierwszym meczu w Kielcach.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne wielkie starcie za nami! Gigantyczne emocje w końcówce i festiwal czerwonych kartek

Trener Orlen Wisły Xavi Sabate był bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników. - To było niesamowite spotkanie, teraz mogę być dumny ze swojej drużyny. Wszyscy mamy problem z kalendarzem, jest dużo wyjazdów, ale cieszę się, że ten pojedynek zakończył się zdobyciem kompletu punktów w tym jakże trudnym meczu.

PAP