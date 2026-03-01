On się nie zatrzymuje! Kolejny triumf Klaebo

Klaebo, który zawody PŚ wygrał po raz 109. w karierze, do ostatnich metrów walczył o pierwsze miejsce z dwojgiem innych Norwegów. Haralda Oestberga Amundsena wyprzedził o 0,7 s, a Martina Loewstroema Nyengeta - o 0,8 s. Sebastian Bryja był 63., a Maciej Staręga - ostatni w gronie 71 startujących.

Klaebo zmierza po szóstą w karierze Kryształową Kulę. W klasyfikacji generalnej ma 1781 pkt. Najlepszy z jego rywali Amundsen zgromadził 1269 pkt.

Weng, która w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo wywalczyła po jednym złotym, srebrnym i brązowym medalu, na finiszu o 0,1 s wygrała z prowadzącą w klasyfikacji generalnej PŚ i kończącą po tym sezonie karierę Amerykanką Jessicą Diggins. Trzecia Szwedka Frida Karlsson do zwyciężczyni straciła 0,9 s.

Izabela Marcisz zajęła 40. miejsce, a Magdalena Kobielusz - 45., przedostatnie.

Kolejna runda PŚ odbędzie się 7-8 marca w fińskim Lahti.

KP, PAP