On się nie zatrzymuje! Kolejny triumf Klaebo

Zimowe

Sześciokrotny złoty medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich Norweg Johannes Hoesflot Klaebo wygrał w szwedzkim Falun narciarski bieg łączony 10+10 km i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wśród kobiet zwyciężyła jego rodaczka Heidi Weng.

Trzech narciarzy biegowych na podium, z czego środkowy zwycięzca, prezentuje swoje narty i kije.
fot. PAP/EPA
Harald Amundsen, Johannes Klaebo, Martin Nyenget

Klaebo, który zawody PŚ wygrał po raz 109. w karierze, do ostatnich metrów walczył o pierwsze miejsce z dwojgiem innych Norwegów. Haralda Oestberga Amundsena wyprzedził o 0,7 s, a Martina Loewstroema Nyengeta - o 0,8 s. Sebastian Bryja był 63., a Maciej Staręga - ostatni w gronie 71 startujących.

 

Klaebo zmierza po szóstą w karierze Kryształową Kulę. W klasyfikacji generalnej ma 1781 pkt. Najlepszy z jego rywali Amundsen zgromadził 1269 pkt.

 

Weng, która w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo wywalczyła po jednym złotym, srebrnym i brązowym medalu, na finiszu o 0,1 s wygrała z prowadzącą w klasyfikacji generalnej PŚ i kończącą po tym sezonie karierę Amerykanką Jessicą Diggins. Trzecia Szwedka Frida Karlsson do zwyciężczyni straciła 0,9 s.

 

Izabela Marcisz zajęła 40. miejsce, a Magdalena Kobielusz - 45., przedostatnie.

 

Kolejna runda PŚ odbędzie się 7-8 marca w fińskim Lahti.

KP, PAP
