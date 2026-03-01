Remis w hicie Serie A. Polacy na ławce rezerwowych
AS Roma zremisowała z Juventusem 3:3 w meczu 27. kolejki Serie A. Jan Ziółkowski oraz Radosław Żelezny przesiedzieli spotkanie na ławce rezerwowych gospodarzy. Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze gości z powodu kontuzji.
Rzymianie otworzyli wynik jeszcze w pierwszej połowie, kiedy do siatki trafił Wesley. Prawdziwe strzelanie zaczęło się jednak po przerwie.
Kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry kapitalnie z dystansu przymierzył Francisco Conceicao i goście doprowadzili do wyrównania.
Następnie AS Roma wyprowadziła dwa ciosy - gole strzelili Evan Ndicka oraz Donyell Malen. Wydawało się, że to może wystarczyć do wywalczenia trzech punktów. Tak się jednak nie stało.
W 78. minucie kontaktowego gola strzelił Jeremie Boga. Z kolei w doliczonym czasie gry wyrównał Federico Gatti.
Zdecydowanym liderem Serie A jest Inter Mediolan Piotra Zielińskiego, który zgromadził 67 punktów. Drugi AC Milan ma o 10 mniej. W następny weekend dojdzie do derbów stolicy Lombardii na San Siro. Trzecią lokatę zajmuje Napoli - 53 pkt.
AS Roma - Juventus 3:3 (1:0)
Bramki: Wesley 39, Ndicka 54, Malen 65 - Conceicao 47, Boga 78, Gatti 90+3.
AS Roma: Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Rensch (74 Ghilardi), Cristante (74 El Aynaoui), Kone, Wesley - Pisilli, Malen, Pellegrini (90 Zaragoza).
Juventus: Perin - Kalulu, Bremer (88 Gatti), Kelly, Cambiaso (89 Openda) - Thuram (72 Miretti), Koopmeiners - Conceicao (72 Zhegrova), McKennie, Yildiz - David (63 Boga).
Żółta kartka: Wesley.