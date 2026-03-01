Niebywałe, co zrobiła drużyna Zalewskiego. Tego nikt się nie spodziewał

Już w 16. minucie czerwoną kartkę dla Sassuolo obejrzał Andrea Pinamonti. Wydawało się, że Atalanta nie będzie miała większych problemów z wywalczeniem trzech punktów. Tymczasem siedem minut później gola dla gospodarzy strzelił Ismael Kone. To był pierwszy cios dla Atalanty.

Drugi nadszedł po przerwie. W 69. minucie gola na 2:0 dla Sassuolo strzelił Kristian Thorstvedt. Atalantę stać było tylko na honorowe trafienie Yunusa Musaha.

Zalewski spędził na boisko 67 minut, zanim został zmieniony właśnie przez Musaha. Reprezentant Polski zakończył spotkanie z żółtą kartką, a według włoskich mediów był jednym z lepszych graczy swojej drużyny.

Sassuolo - Atalanta 2:1 (1:0)

Bramki: Kone 23, Thorstvedt 69 - Musah 88.

Sassuolo: Muric - Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia - Kone (89 Doig), Matic (73 Lipani), Thorstvedt - Berardi (73 Nzola), Pinamonti, Lauriente (74 Fadera [79 Iannoni]).

Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti (76 Hien), Kolasinac - Bellanova (46 Zappacosta), de Roon, Pasalic, Bernasconi (46 Sulemana) - Samardzic, Scamacca (46 Krstovic), Zalewski (67 Musah).



Żółte kartki: Idzes, Matic - Bernasconi, Zalewski.

Polsat Sport