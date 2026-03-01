Wysokie zwycięstwo Knicksów. Sochan lepszy w starciu z byłą drużyną

Koszykówka

Koszykarze New York Knicks z Jeremym Sochanem pokonali u siebie San Antonio Spurs 114:89 w niedzielnym meczu ligi NBA. Reprezentant Polski, który pierwszy raz zagrał przeciwko swojemu byłemu klubowi, w którym występował od 2022 roku do tego sezonu, zdobył jeden punkt.

Jeremy Sochan, zawodnik New York Knicks, uśmiecha się do aparatu.
fot. PAP
Jeremy Sochan

Trzeci zespół Konferencji Wschodniej mierzył się z drugim Konferencji Zachodniej. New York Knicks wygrali każdą z czterech kwart, najwyżej ostatnią (34:20). W drużynie gospodarzy najskuteczniejszy był Mikal Bridges, a w zespole gości - Francuz Victor Wembanyama. Obaj zdobyli po 25 pkt.

 

Sochan wszedł na parkiet pod koniec meczu. Rozegrał dwie minuty i 25 sekund. Zdobył jeden punkt (pierwszy rzut wolny spudłował) i miał jedną zbiórkę w ataku. Był to jego szósty występ w barwach New York Knicks.

 

Jesienią 2025 roku władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu z Sochanem, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie obecnych rozgrywek. 12 lutego reprezentant Polski został zaprezentowany jako zawodnik Knicks.

 

Koszykarze z San Antonio zakończyli serię zwycięstw na 11 spotkaniach. Zespół z Teksasu zdobył w tym meczu najmniej punktów w sezonie. Knicks, mający obecnie bilans 39-22 szósty raz z rzędu pokonali Spurs (43-17).

KP, PAP
