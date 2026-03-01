Wysokie zwycięstwo Knicksów. Sochan lepszy w starciu z byłą drużyną

Trzeci zespół Konferencji Wschodniej mierzył się z drugim Konferencji Zachodniej. New York Knicks wygrali każdą z czterech kwart, najwyżej ostatnią (34:20). W drużynie gospodarzy najskuteczniejszy był Mikal Bridges, a w zespole gości - Francuz Victor Wembanyama. Obaj zdobyli po 25 pkt.

Sochan wszedł na parkiet pod koniec meczu. Rozegrał dwie minuty i 25 sekund. Zdobył jeden punkt (pierwszy rzut wolny spudłował) i miał jedną zbiórkę w ataku. Był to jego szósty występ w barwach New York Knicks.

Jesienią 2025 roku władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu z Sochanem, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie obecnych rozgrywek. 12 lutego reprezentant Polski został zaprezentowany jako zawodnik Knicks.

Koszykarze z San Antonio zakończyli serię zwycięstw na 11 spotkaniach. Zespół z Teksasu zdobył w tym meczu najmniej punktów w sezonie. Knicks, mający obecnie bilans 39-22 szósty raz z rzędu pokonali Spurs (43-17).

KP, PAP