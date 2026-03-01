Za nami konkurs PŚ. Twardosz w drugiej dziesiątce

Twardosz na normalnym obiekcie w Hinzenbach skoczyła 81,5 m i 80 m, co dało jej 205,6 pkt.

Eder triumfowała notą 247,1 pkt, po skokach na 88,5 m i 86 m. Austriaczka odniosła drugie indywidualne zwycięstwo w karierze. Wcześniej wygrała 21 stycznia w japońskim Zao.

Stroem, dwukrotna mistrzyni olimpijska z Predazzo, straciła do zwyciężczyni 11,3 pkt po skokach na 86 m i 85,5 m. Prevc po pierwszej serii była dziesiąta, ale w drugiej awansowała o siedem lokat. Uzyskała 80,5 m i 89,5 m, co przełożyło się na 230,3 pkt. Tuż za podium uplasowała się Norweżka Heidi Dyhre Traaserud.

W klasyfikacji generalnej Prevc ma już 2096 pkt i zmierza po trzecią z rzędu Kryształową Kulę. Druga Japonka Nozomi Maruyama zdobyła 1494 pkt, a trzecia Eder - 1313. Twardosz z dorobkiem 205 pkt i plasuje się na 24. pozycji. Bełtowska ma 19 pkt i jest 51.

Kolejne konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet odbędą się 5-6 marca w fińskim Lahti.

PAP