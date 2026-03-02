Dobry dzień dla Polaków w Serie A. Gol Buksy, czyste konto Skorupskiego

W Pizie reprezentacyjny polski bramkarz nie miał pracy w pierwszej połowie, ale w drugiej uratował swój zespół przed utratą gola po uderzeniach Stefano Moreo i Gabriele Piccininiego. Zwycięstwo gościom zapewnił w 90. minucie pięknym strzałem z dystansu Duńczyk Jens Odgaard.

Pisa - Bologna 0:1 (0:0)

Bramka: Odgaard 90.

Pisa: Andrade - Calabresi (70 Canestrelli), Caracciolo (90 Illing Junior), Copoola - Leris, Hojholt (70 Piccinini), Marin, Aebischer, Angori (63 Cuadrado) - Moreo, Durosinmi (63 Stojilkovic).

Bologna: Skorupski - Zortea, Vitik (21 Casale), Lucumi, Joao Mario (74 De Silvestri) - Sohm (64 Odgaard), Freuler, Moro - Bernardeschi (63 Orsolini), Castro, Cambiaghi (74 Rowe).

Żółte kartki: Freuler, Lucumi.

Również w Udine, w zespole gospodarzy, wystąpili piłkarze reprezentacji Polski - Jakub Piotrowski grał w podstawowym składzie do 73. minuty, a Adam Buksa wszedł na boisko pięć minut wcześniej. Bramki zdobyli Belg Christian Kabasele w 10. minucie, w 64. z rzutu karnego Anglik Keinan Davis oraz w doliczonym czasie gry Buksa (90+4).

Bologna i Udinese zajmują miejsca w środku tabeli, Fiorentina plasuje się tuż nad strefą spadkową, a Pisa, z tylko jednym zwycięstwem na koncie, jest poważnie zagrożona spadkiem. Prowadzi Inter Mediolan, który ma aż 10 punktów przewagi nad AC Milan oraz 14 nad Napoli.

Fiorentina była przeciwnikiem Jagiellonii w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. W Białymstoku wygrała 3:0, a u siebie niespodziewanie wywalczyła awans dopiero po dogrywce, choć przegrała spotkanie 2:4.

Los sprawił, że kolejnym rywalem Fiorentiny w LK będzie znów zespół z Polski, Raków Częstochowa. Pierwszy mecz odbędzie się 12 marca we Florencji. Rewanż na stadionie w Sosnowcu 19 marca.

Udinese - Fiorentina 3:0 (1:0)

Bramki: Kabasele 10, Davis 64 (rz.k.), Buksa 90+4.

Udinese: Okoye - Kristensen, Kabasele, Bertola (73 Mlacic) - Ehizibue, Piotrowski (73 Zarraga), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (73 Kamara) - Zaniolo (87 Miller), Davis (64 Buksa).

Fiorentina: De Gea - Pongracic (46 Comuzzo), Rugani, Ranieri - Harrison, Mandragora (71 Fabbian), Fagioli (87 Fazzini), Brescianini (46 Ndour), Parisi - Gudmundsson, Kean (71 Piccoli).

Żółte kartki: Ehizibue - Pongracic, Parisi, Rugani, Ranieri.

