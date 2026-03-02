Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Podczas niedawno zakończonych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo srebrny medal w biegu na 10 000 m zdobył Władimir Siemirunnij. Następnie uplasował się na 10. miejscu na 1500 m.

Poza podium zmagania zakończył drugi w Pucharze Świata na 500 oraz 1000 m Damian Żurek, który dwukrotnie uplasował się na czwartej lokacie.

- Czasem w sporcie potrzeba szczęścia, a mi go zabrakło, ale jestem twardy i na pewno mnie to nie podłamie - powiedział w Studiu Mediolan Cortina Żurek.

Kaja Ziomek-Nogal udanie zaprezentowała się w Pucharze Świata. Ostatecznie uplasowała się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, tuż za Femke Kok.

Mimo to na igrzyskach zajęła szóste miejsce w biegu na 500 metrów. - Jest żal i smutek, że nie ma medalu, bo bardzo chciałam go zdobyć - przekazała po zakończeniu zawodów w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

Już w czwartek 5 marca rozpoczną się mistrzostwa świata na hali Thialf w Heerenveen. Do Holandii poleciało sześciu naszych zawodników. Poza Żurkiem oraz Ziomek-Nogal reprezentować nas będą: Marek Kania, Karolina Bosiek, Władimir Semirunnij i Zofia Braun.

Gdzie obejrzeć mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim?

Program zawodów:

Czwartek 5 marca (Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

18:55 500 m kobiet

19:36 500 m mężczyzn

20:23 1000 m kobiet

21:21 1000 m mężczyzn

Piątek 6 marca (Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

18:55 500 m kobiet

19:36 500 m mężczyzn

20:23 1000 m kobiet

21:21 1000 m mężczyzn

Sobota 7 marca (Transmisja: Polsat Sport 2 [od 17:20 Polsat Sport 3], Polsat Box Go)

13:00 1000 m kobiet

13:37 500 m mężczyzn

14:20 3000 m kobiet

15:46 5000 m mężczyzn

Niedziela 8 marca (Transmisja: Polsat Sport 2)

13:25 1500 m kobiet

14:16 1500 m mężczyzn

15:12 5000 m kobiet

16:06 10 000 m mężczyzn

HP, PAP