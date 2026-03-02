Wszystko jasne! W tym polskim mieście siatkarze powalczą o medale mistrzostw świata

Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią, gdy imprezę odebrano Rosji po zbrojnej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.



Informację o tym, że Polska będzie gospodarzem FIVB Mistrzostw Świata 2027, ogłoszono we wrześniu 2023 roku. Miało to miejsce podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.

Kraków ugości fazę finałową MŚ 2027

Wśród miast-gospodarzy MŚ 2027 znalazły się Łódź, Gdańsk, Olsztyn i Katowice. W poniedziałek 2 marca oficjalnie ogłoszono natomiast, że faza finałowa zostanie rozegrana w Krakowie. A konkretnie - w Tauron Arenie.

Siatkarski mundial odbędzie się w dniach 10 - 26 września 2027 roku. Udział w nim wezmą 32 drużyny narodowe.