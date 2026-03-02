Po raz pierwszy od 18 lat! Sensacyjna porażka Realu Madryt

Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami meczu z 13. w tabeli zespołem z okolic Madrytu - Getafe, ale od początku grali dość niemrawo. Mimo to byli bliscy objęcia prowadzenia w 13. minucie, jednak Vinicius Junior przegrał pojedynek z bramkarzem gości Davidem Sorią.

Real przeważał, częściej posiadał piłkę, ale na przerwę to Getafe schodziło prowadząc 1:0. Gola strzelił Martin Satriano.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Real atakował, ale niewiele z tego wynikało. W końcówce ponownie Soria uratował Getafe przed stratą gola, broniąc strzał Brazylijczyka Rodrygo. Później sfrustrowani gracze Realu stracili nerwy. W 95. minucie za komentarze pod adresem sędziego Franco Mastantuono dostał czerwoną kartkę. Getafe także kończyło mecz w „10", bo za odkopnięcie piłki po gwizdku drugą żółta kartką został ukarany Adrian Liso.

Real poniósł drugą ligowa porażkę z rzędu (w poprzedniej kolejce uległ na wyjeździe Osasunie 1:2) i traci już cztery punkty do Barcelony Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, która w sobotę wygrała na Camp Nou z Villarrealem 4:1. Getafe wygrało na Santiago Bernabeu po raz pierwszy od 18 lat - wtedy triumfowali 1:0 po trafieniu Ikechukwu Uche.

W poniedziałek z powodu kontuzji nie mógł zagrać najlepszy strzelec „Królewskich" i całej ligi Kylian Mbappe, który tego dnia przebywał na konsultacji medycznej w Paryżu. Okazało się, że francuski napastnik będzie mógł uniknąć operacji kolana.



Real Madryt - Getafe 0:1 (0:1)

Bramka: Satriano 39.

Real: Courtois - Alexander-Arnold (55 Carvajal), Rudiger, Alaba (55 Huijsen), Carreras - Tchouameni (87 Diaz), Pitarch (55 Rodrygo) - Valverde, Guler (69 Mastantuono), Vinicius Junior - Garcia.

Getafe: Soria - Iglesias Sanchez, Boselli, Duarte, Romero, Rico - Kiko Femenia (58 Liso), Milla, Arambarri, Satriano (90+1 Abqar) - Vazquez (69 Martin).

Żółte kartki: Huijsen, Tchouameni, Carreras, Vinicius Junior - Kiko Femenia, Arambarri, Rico, Liso, Satriano.

Czerwone kartki: Mastantuono - Liso.

PAP