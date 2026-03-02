Runda play-off LM siatkarzy: PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino. Transmisja TV i stream online
PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino to mecz w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Która z drużyn przybliży się do awansu do ćwierćfinału rozgrywek? Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino w środę 4 marca Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.
W obecnej edycji Ligi Mistrzów wystartowały cztery drużyny z Polski i w komplecie awansowały do dalszych rozgrywek. Bogdanka LUK Lublin, która wygrała grupę B, oraz Aluron CMC Warta Zawiercie - najlepsza drużyna grupy D - wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów.
Asseco Resovia i PGE Projekt muszą natomiast zagrać w rundzie play-off. Siatkarze z Warszawy zmierzą się u siebie z włoskim Itas Trentino.
Stołeczna ekipa do baraży awansowała jako najlepszy zespół z trzecich miejsc w grupach. Podopieczni trenera Kamila Nalepki w fazie grupowej odnotowali dwie wygrane i trzy porażki.
Co prawda ich rywal, zespół z Trydentu, nie jest w najlepszej formie i musi sobie radzić bez kontuzjowanego lidera, przyjmującego Alessandro Michieletto, ale z problemami mierzy się także drużyna z Warszawy.
Rewanżowe mecze barażowe zostaną rozegrane w dniach 10-12 marca. Spotkania 1/4 finału odbędą się od 24 marca do 2 kwietnia.
