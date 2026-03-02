Wielki powrót do reprezentacji Polski! "Sytuację rozwiązaliśmy wewnątrz drużyny"

W porównaniu do składu, który reprezentował Polskę podczas styczniowych mistrzostw Europy, selekcjoner dokonał łącznie sześciu zmian. Przede wszystkim uwagę zwraca jednak powrót Syprzaka, który pozostawał poza zespołem od czasu zakończenia mistrzostw świata 2025.

Gonzalez ostatnio odbył kilka rozmów z Syprzakiem, z których wynika, że zawodnik jest gotowy do gry w reprezentacji. Na początku sezonu gracz zmagał się z urazem kolana, ale nie przeszkodziło mu to występować w PSG HB.

„Następnie rozmawiałem z pozostałymi reprezentantami o jego powrocie do kadry i podjąłem decyzję, że powołam Kamila na dwumecz z Łotwą. Sytuację wspólnie rozwiązaliśmy wewnątrz drużyny, dlatego jej szczegóły pozostaną w szatni” - powiedział hiszpański szkoleniowiec, cytowany przez stronę Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Mimo problemów zdrowotnych, Syprzak w bieżącym sezonie zdobył dla PSG HB 54 bramki w lidze francuskiej, do czego dołożył 37 trafień w Lidze Mistrzów, w tym siedem podczas ostatniego spotkania przeciwko OTP Bank-Pick Szeged.

„Powrót do reprezentacji Polski to dla mnie ważny moment. Przed nami walka o awans na mistrzostwa świata, dlatego skupiam się na pracy i przygotowaniach, by jak najlepiej pomóc drużynie. Dziękuję trenerowi Gonzalezowi za zaufanie” – Syprzak przekazał ZPRP.

Oprócz niego, wszystkie pozostałe dokonane zmiany oznaczają zdecydowane odmłodzenie składu. Przed szansą na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski staną rozgrywający Marcin Pepliński (20 lat) oraz Oliwier Kamiński (21 lat). Jedną bramkę na koncie w kadrze ma już Piotr Mielczarski. Gracz hiszpańskiej Bidasoa Irun może pochwalić się 58 golami w Lidze ASOBAL oraz 30 trafieniami w Lidze Europejskiej.

Pierwsze spotkanie z Łotwą zostanie rozegrane 19 marca w Jełgawie. Rewanż odbędzie się trzy dni później w Ostrowie Wielkopolskim. W przypadku zwycięstwa w dwumeczu biało-czerwoni o bilet na mundial 2027 zagrają w maju z Austriakami.

Skład reprezentacji Polski baraże z Łotwą:

bramkarze: Marcel Jastrzębski (RK Nexe), Miłosz Wałach (Vardar Skopje);

skrzydłowi: Mikołaj Czapliński, Filip Michałowicz (obaj PGE Wybrzeże Gdańsk), Arkadiusz Moryto, Piotr Jarosiewicz (obaj Industria Kielce);

obrotowi: Maciej Gębala (HC Erlangen), Wiktor Jankowski (Vardar Skopje), Kamil Syprzak (Paris-Saint Germain);

rozgrywający: Tomasz Gębala, Marcin Pepliński, Wiktor Tomczak (wszyscy Wybrzeże), Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak (obaj Industria), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen), Piotr Mielczarski (CD Bidasoa Irun), Kamiński Oliwier (Gwardia Opole), Andrzej Widomski (Eurofarm Pelister).

PAP