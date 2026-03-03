18-letni Polak mistrzem świata! Gigantyczny sukces

Galica był najmłodszym reprezentantem Polski na niedawno zakończonych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zajął 33. miejsce w biegu indywidualnym, 37. miejsce w sprincie, 40. miejsce w biegu pościgowym oraz 11. miejsce w rywalizacji sztafet.

18-latek wystąpił we wtorek w biegu sprinterskim na mistrzostwach świata juniorów w niemieckim Arber i odniósł wielkie zwycięstwo. Polak dobiegł do mety z czasem 27:46.4 i o ponad 23 sekundy wyprzedził drugiego Szweda Philipa Linkdkvista-Floettena.

To ogromny sukces, zwłaszcza że po raz ostatni tytuł mistrza świata juniorów dla Polski zdobył w 1973 roku w Lake Placid Jan Szpunar. Na kolejne takie osiągnięcie czekaliśmy zatem aż 53 lata.

Drugi z Polaków biorących udział w sprincie - Jakub Potoniec - zajął 12. miejsce z czasem 29:13.2.

Końcówa klasyfikacja biegu sprinterskiego na mistrzostwach świata juniorów:

1. Grzegorz Galica - 27:46.4

2. Philip Linkdkvist-Floetten (Szwecja) - +23.7

3. Kasper Kalkenberg (Norwegia) - +32

4. Martin Matko (Słowacja) - +53.3

5. Christian Poirot (Francja) - +55.4

(...)

12. Jakub Potoniec - +1:26.8