Magda Linette - Ashlyn Krueger. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Czas na kolejny występ Magdy Linette. Tym razem polska tenisistka wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells.

Rywalką Polki w meczu pierwszej rundy będzie reprezentantka USA Ashlyn Krueger.

Do tej pory Linette i Krueger nie miały okazji ze sobą rywalizować. Jak będzie w pierwszym bezpośrednim starciu?

Linette - Krueger. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Linette - Krueger? O której godzinie Linette - Krueger? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Linette - Krueger. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.

BS, Polsat Sport