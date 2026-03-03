Magda Linette - Ashlyn Krueger. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?
Magda Linette - Ashlyn Krueger to spotkanie pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kiedy mecz Linette? O której godzinie gra Linette?
Czas na kolejny występ Magdy Linette. Tym razem polska tenisistka wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells.
Rywalką Polki w meczu pierwszej rundy będzie reprezentantka USA Ashlyn Krueger.
Do tej pory Linette i Krueger nie miały okazji ze sobą rywalizować. Jak będzie w pierwszym bezpośrednim starciu?
Linette - Krueger. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Linette - Krueger? O której godzinie Linette - Krueger? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Linette - Krueger. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.