Za nami losowanie Indian Wells! Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?

Jeśli chodzi o tenisistów, najlepszy w zmaganiach rok temu był Jack Draper, natomiast u tenisistek triumfowała Mirra Andriejewa.

ZOBACZ TAKŻE: Polka rozbiła bank! Polka zarobiła olbrzymie pieniądze

W nocy polskiego czasu odbyło się losowanie drabinki Indian Wells 2026. Wówczas przekonaliśmy się, z kim zmierzą się między innymi Iga Świątek czy Hubert Hurkacz.

Indian Wells 2026 - drabinka

Jeśli chodzi o Świątek, jej pierwszą rywalką podczas amerykańskiej imprezy będzie Francesca Jones lub jedna z kwalifikantek. Świątek zmagania rozpocznie od drugiej rundy. Potencjalnie w czwartej rundzie Polka może zmierzyć się z Karoliną Muchovą, natomiast fazę wcześniej - z Marią Sakkari.

Rywalką Magdy Linette w pierwszej rundzie będzie Ashlyn Krueger, natomiast Magdalena Fręch w tej fazie zmierzy się z jedną z kwalifikantek.

Hubert Hurkacz zmagania w pierwszej rundzie rozpocznie od starcia z Aleksandarem Kovaceviciem, natomiast Kamil Majchrzak zmierzy się z Giovannim Mpetshim Perricardem. Jeśli Majchrzak wygra, jego kolejnym rywalem będzie... Novak Djoković.

***

Zanim rozpoczną się zmagania w Indian Wells, będziemy mogli zobaczyć turniej Eisenhower Cup na zasadach Tie Break Tens. Eisenhower Cup to charytatywna rywalizacja ośmiu par mieszanych, która w tym roku odbywa się w Indian Wells, tuż przed żeńskim i męskim tysięcznikiem w tej lokalizacji. Zasady są proste: mecze w ramach pokazowych zmagań toczą się w formacie Tie Break Tens - miksty grają zaledwie do 10 punktów, dzięki czemu mecze są dynamiczne i trwają kilkanaście minut.

Organizatorzy potwierdzili pełną obsadę tegorocznej edycji imprezy. Z punktu widzenia polskiego kibica - w zawodach weźmie udział przede wszystkim wiceliderka rankingu WTA, Iga Świątek, która wystąpi w parze z Casperem Ruudem.

Eisenhower Cup 2026 odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca (z wtorku na środę) o godzinie 4:30 naszego czasu. Transmisja ze zmagań czołowych tenisistów świata w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport