Eisenhower Cup 2026: Kiedy? Gdzie obejrzeć? Kto zagra? Zasady
Już w nocy z 3 na 4 marca (z wtorku na środę) będziemy mogli zobaczyć turniej Eisenhower Cup na zasadach Tie Break Tens. Kiedy odbędzie się Eisenhower Cup 2026? Gdzie obejrzeć? Kto zagra? Zasady Eisenhower Cup.
Kto zagra w Eisenhower Cup 2026?
Organizatorzy potwierdzili pełną obsadę tegorocznej edycji imprezy. Z punktu widzenia polskiego kibica - w zawodach weźmie udział przede wszystkim wiceliderka rankingu WTA, Iga Świątek, która wystąpi w parze z Casperem Ruudem.
Pozostałymi uczestnikami będą: Jelena Rybakina i Taylor Fritz, Amanda Anisimova i Andriej Rublow, Jessica Pegula i Tommy Paul, Emma Navarro i Ben Shelton, Leylah Fernandez i Felix Auger-Aliassime, Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew oraz Jasmine Paolini i Matteo Berretini.
Świątek brała już udział w Eisenhower Cup w 2023, 2024 i 2025 roku. Występowała wówczas w parze z Hubertem Hurkaczem. Rok temu Biało-Czerwoni dotarli do półfinału, w którym ulegli Madison Keys i Tommy'emu Paulowi.
Eisenhower Cup 2026 - zasady
Eisenhower Cup to charytatywna rywalizacja ośmiu par mieszanych, która w tym roku odbywa się w Indian Wells, tuż przed żeńskim i męskim tysięcznikiem w tej lokalizacji. Zasady są proste: mecze w ramach pokazowych zmagań toczą się w formacie Tie Break Tens - miksty grają zaledwie do 10 punktów, dzięki czemu mecze są dynamiczne i trwają kilkanaście minut.
Gdzie obejrzeć Eisenhower Cup 2026?
Eisenhower Cup 2026 odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca (z wtorku na środę) o godzinie 4:30 naszego czasu. Transmisja ze zmagań czołowych tenisistów świata w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.