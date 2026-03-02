Eisenhower Cup 2026: Kiedy? Gdzie obejrzeć? Kto zagra? Zasady

Kto zagra w Eisenhower Cup 2026?

Organizatorzy potwierdzili pełną obsadę tegorocznej edycji imprezy. Z punktu widzenia polskiego kibica - w zawodach weźmie udział przede wszystkim wiceliderka rankingu WTA, Iga Świątek, która wystąpi w parze z Casperem Ruudem.

ZOBACZ TAKŻE: Fręch rozbiła bank! Polka zarobiła olbrzymie pieniądze

Pozostałymi uczestnikami będą: Jelena Rybakina i Taylor Fritz, Amanda Anisimova i Andriej Rublow, Jessica Pegula i Tommy Paul, Emma Navarro i Ben Shelton, Leylah Fernandez i Felix Auger-Aliassime, Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew oraz Jasmine Paolini i Matteo Berretini.

Świątek brała już udział w Eisenhower Cup w 2023, 2024 i 2025 roku. Występowała wówczas w parze z Hubertem Hurkaczem. Rok temu Biało-Czerwoni dotarli do półfinału, w którym ulegli Madison Keys i Tommy'emu Paulowi.

Eisenhower Cup 2026 - zasady

Eisenhower Cup to charytatywna rywalizacja ośmiu par mieszanych, która w tym roku odbywa się w Indian Wells, tuż przed żeńskim i męskim tysięcznikiem w tej lokalizacji. Zasady są proste: mecze w ramach pokazowych zmagań toczą się w formacie Tie Break Tens - miksty grają zaledwie do 10 punktów, dzięki czemu mecze są dynamiczne i trwają kilkanaście minut.

Gdzie obejrzeć Eisenhower Cup 2026?

Eisenhower Cup 2026 odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca (z wtorku na środę) o godzinie 4:30 naszego czasu. Transmisja ze zmagań czołowych tenisistów świata w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

