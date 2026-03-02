Hurkacz przegrał, a awansował. Jest nowy ranking ATP

Obaj Polacy nie zdołali przejść pierwszej rundy turnieju w Dubaju, co w przypadku Majchrzaka przełożyło się na niższy dorobek punktowy.

W mijającym tygodniu miały miejsce aż trzy turnieje rangi ATP Tour. Tenisiści grali w Dubaju, Acapulco i Santiago. W pierwszych dwóch imprezach do zdobycia było po 500 punktów, zaś w stolicy Chile 250.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich po mistrzostwo sięgnął Daniił Miedwiediew. Rosjanin nie poprawił swojej 11. pozycji w klasyfikacji, ale znacząco zbliżył się do Kazacha Aleksandra Bublika.

Awans odnotował mistrz z Acapulco Flavio Cobolli. Reprezentant Włoch jest 15., co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. W Santiago zwyciężył innych z Włochów Luciano Darderi, który umocnił się na miejscu 21.