Włoch sięgnął po tytuł ATP. Już piąty w karierze
Włoch Luciano Darderi wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Santiago. W finale rozstawiony z numerem drugim tenisista pokonał Niemca Yannicka Hanfmanna 7:6 (8-6), 7:5.
Luciano Darderi pokonał Yannicka Hanfmanna w finale
To była ich druga konfrontacja, poprzednią - w 2024 roku w ćwierćfinale w Cordobie - również wygrał 24-letni obecnie Włoch.
Zajmujący przed niedzielnym finałem w Chile 21. miejsce w światowym rankingu Darderi wywalczył piąty tytuł w karierze; tylko raz przegrał finał.
Natomiast 34-letni Hanfmann (81. miejsce) nigdy nie wygrał turnieju ATP. To był jego trzeci występ w decydującym pojedynku, a pierwszy od prawie sześciu lat.
