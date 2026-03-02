Włoch sięgnął po tytuł ATP. Już piąty w karierze

To była ich druga konfrontacja, poprzednią - w 2024 roku w ćwierćfinale w Cordobie - również wygrał 24-letni obecnie Włoch.

Zajmujący przed niedzielnym finałem w Chile 21. miejsce w światowym rankingu Darderi wywalczył piąty tytuł w karierze; tylko raz przegrał finał.

Natomiast 34-letni Hanfmann (81. miejsce) nigdy nie wygrał turnieju ATP. To był jego trzeci występ w decydującym pojedynku, a pierwszy od prawie sześciu lat.

Luciano Darderi - Yannick Hanfmann 7:6 (8-6), 7:5