Włoch sięgnął po tytuł ATP. Już piąty w karierze

Włoch Luciano Darderi wygrał turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Santiago. W finale rozstawiony z numerem drugim tenisista pokonał Niemca Yannicka Hanfmanna 7:6 (8-6), 7:5.

Dwóch tenisistów z pucharami, na tle fajerwerków.
fot. AFP
Luciano Darderi pokonał Yannicka Hanfmanna w finale

To była ich druga konfrontacja, poprzednią - w 2024 roku w ćwierćfinale w Cordobie - również wygrał 24-letni obecnie Włoch.

 

Zajmujący przed niedzielnym finałem w Chile 21. miejsce w światowym rankingu Darderi wywalczył piąty tytuł w karierze; tylko raz przegrał finał.

 

Natomiast 34-letni Hanfmann (81. miejsce) nigdy nie wygrał turnieju ATP. To był jego trzeci występ w decydującym pojedynku, a pierwszy od prawie sześciu lat.

 

Luciano Darderi - Yannick Hanfmann 7:6 (8-6), 7:5

