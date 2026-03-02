Fręch rozbiła bank! Polka zarobiła olbrzymie pieniądze

Meksykańska ziemia ewidentnie służy Fręch, która właśnie w tym kraju rozgrywa swoje najlepsze turnieje w karierze. Przypomnijmy, że w 2024 roku wygrała w Guadalajarze jedyny w życiu turniej WTA. Teraz udało się jej awansować do finału w Meridzie, po drodze eliminując m.in. Marie Bouzkovą czy Shuai Zhang.

Cristina Bucsa zbyt wysoko zawiesiła poprzeczkę, zwłaszcza w pierwszym secie, którego wygrała 6:1. W dalszej fazie rywalizacji kibice byli jednak świadkami wyrównanego starcia. Polka wygrała drugą odsłonę 6:4, natomiast w trzeciej, decydującej partii uległa w analogicznych rozmiarach.

Świetna postawa w Meksyku przyniosła Fręch sporo korzyści - sportowych i finansowych. W tym pierwszym aspekcie wystarczy powiedzieć, że Polka awansowała w rankingu WTA z 57. na 36. miejsce! Być może 28-latka niebawem spróbuje nawiązać do swojej najwyższej lokaty w karierze - 22., którą zajmowała pod koniec 2024 roku.

Ponadto urodzona w Łodzi tenisistka opuszcza Meksyk bogatsza o prawie 115 tysięcy dolarów, czyli ponad 400 tysięcy złotych! Bucsa za zwycięstwo zainkasowała ponad 185 tysięcy dolarów, co daje 665 tysięcy złotych.

Polsat Sport