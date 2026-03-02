WTA oficjalnie potwierdza, chodzi o Fręch. Gigantyczny awans Polki!

Tenis

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu tenisistek nadal prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Igą Świątek i Jeleną Rybakiną. Magdalena Fręch, finalistka turnieju w Meridzie, awansowała z 57. na 36. miejsce.

Kobieta grająca w tenisa, odbijająca piłkę rakietą.
fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Fręch po raz trzeci wystąpiła w finale w cyklu WTA. Oba wcześniejsze osiągnęła w 2024 roku. Najpierw w lipcu uległa w walce o tytuł w imprezie rangi 250 w Pradze Magdzie Linette, a we wrześniu okazała się najlepsza w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie odbywał się turniej rangi WTA 500. Linette straciła miano drugiej polskiej rakiety i spadła o dwie pozycje - na 49.

 

W minionym tygodniu najlepsze tenisistki nie grały. Wyjątkiem była Włoszka Jasmine Paolini, która w Meridzie dotarła do półfinału. Przegrała w nim z późniejszą triumfatorką turnieju Cristiną Bucsą. Reprezentantka Hiszpanii zanotowała najlepszy wynik w karierze - awans z 63. na 31. lokatę.

 

Do rywalizacji światowa czołówka wróci w Indian Wells, gdzie 4 marca rozpocznie się najbardziej prestiżowy turniej z tych rangi 1000.

