WTA oficjalnie potwierdza, chodzi o Fręch. Gigantyczny awans Polki!

Fręch po raz trzeci wystąpiła w finale w cyklu WTA. Oba wcześniejsze osiągnęła w 2024 roku. Najpierw w lipcu uległa w walce o tytuł w imprezie rangi 250 w Pradze Magdzie Linette, a we wrześniu okazała się najlepsza w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie odbywał się turniej rangi WTA 500. Linette straciła miano drugiej polskiej rakiety i spadła o dwie pozycje - na 49.

W minionym tygodniu najlepsze tenisistki nie grały. Wyjątkiem była Włoszka Jasmine Paolini, która w Meridzie dotarła do półfinału. Przegrała w nim z późniejszą triumfatorką turnieju Cristiną Bucsą. Reprezentantka Hiszpanii zanotowała najlepszy wynik w karierze - awans z 63. na 31. lokatę.

Do rywalizacji światowa czołówka wróci w Indian Wells, gdzie 4 marca rozpocznie się najbardziej prestiżowy turniej z tych rangi 1000.