Rywalka Fręch zaskoczyła tuż po finale. Takie słowa do Polki! "Nie wiem, czy pamiętasz"

Mecz na twardych kortach w Meridzie trwał dwie godziny i 15 minut. Bucsa nigdy wcześniej nie wygrała imprezy WTA rangi od 250 w górę. To był jej drugi finał.

Tuż po jego zakończeniu Hiszpanka zwróciła się do Fręch. Zaczęła od gratulacji.



- Magdaleno, gratuluję ci tego niesamowitego tygodnia - powiedziała Bucsa.



Później postanowiła przypomnieć wydarzenie sprzed... niemal sześćiu lat.



- Nie wiem, czy pamiętasz, ale grałyśmy w Saint Malo. Obie dajemy z siebie wszystko. Ty też jesteś wielką mistrzynią - przyznała Hiszpanka.



Świeżo upieczona mistrzyni turnieju w Meridzie odniosła się do meczu z 2020 roku. Wówczas w Saint Malo, w ramach turnieju rangi ITF, Bucsa i Fręch spotkały się w półfinale. Hiszpanka okazała się lepsza.