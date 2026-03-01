Amerykański finał rozstrzygnięty. Ponad dwie godziny gry

Stearns rozpoczęła pojedynek od przegranego gema przy swoim serwisie. Później zdołała przełamać rywalkę i triumfowała po tie-breaku. Drugi set również był wyrównany, ale tym razem nie doszło do tie-breaka.

W światowym rankingu Stearns zajmuje 62. miejsce i zdobyła drugi tytuł WTA w karierze. W 2024 roku triumfowała w Rabacie. 119. na liście Townsend nigdy nie wygrała turnieju tej rangi w singlu.

Wynik finału:

Peyton Stearns (USA, 4) - Taylor Townsend (USA) 7:6 (10-8), 7:5.

PAP