AdoptujMistrza po śląsku: polaroidy, autografy i merdające ogony

Tauron GTK Gliwice w wyjątkowym stylu włączył się w akcję „Adoptuj Mistrza”. Zamiast standardowych treningów, zawodnicy wzięli udział w niezwykłej sesji zdjęciowej, w której przed obiektywem wystąpili ramię w ramię z czworonożnymi podopiecznymi gliwickiego schroniska.

ZOBACZ TAKŻE: Jak przygotować się do adopcji? – praktyczny poradnik #AdoptujMistrza





Unikatowe pamiątki z wielkim sercem

Efektem tej współpracy jest limitowana seria dziesięciu zdjęć typu polaroid. Każda fotografia to niepowtarzalny kadr, opatrzony własnoręcznym autografem zawodnika. Dla kibiców i kolekcjonerów to prawdziwa gratka – jedyna w swoim rodzaju pamiątka, która ma realną moc pomagania.

Jak możesz dołączyć do drużyny pomagających?

Polaroidy będą dostępne w oficjalnym sklepiku klubowym podczas najbliższych meczów. Zasady są proste: kupujesz – pomagasz. Całkowity dochód ze sprzedaży zdjęć trafi bezpośrednio do gliwickiego schroniska. Podczas spotkań prowadzona będzie również zbiórka funduszy na bieżące potrzeby czworonogów.



To idealna okazja, by połączyć sportowe emocje z empatią. Pamiętajmy – każda złotówka to krok bliżej do bezpiecznego domu dla naszych merdających „Mistrzów”.

#AdoptujMistrza