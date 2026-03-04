Eisenhower Cup 2026 z Igą Świątek: Relacja live i wyniki na żywo

Przed nami turniej Eisenhower Cup na zasadach Tie Break Tens! Iga Świątek wystąpi w parze z Casperem Ruudem. Z kim zagrają? Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

Portret Igi Świątek podczas meczu tenisowego, uśmiechnięta, w czapce z daszkiem.
fot. PAP
Iga Świątek zagra w Eisenhower Cup 2026 w parze z Casperem Ruudem

Kto zagra w Eisenhower Cup 2026?

Organizatorzy potwierdzili pełną obsadę tegorocznej edycji imprezy. Z punktu widzenia polskiego kibica - w zawodach weźmie udział przede wszystkim wiceliderka rankingu WTA, Iga Świątek, która wystąpi w parze z Casperem Ruudem. 

Wszystkie pary:

 

Iga Świątek/Casper Ruud
Jelena Rybakina/Taylor Fritz

Amanda Anisimova/Learner Tien

Jessica Pegula/Tommy Paul

Emma Navarro/Ben Shelton

Leylah Fernandez/Felix Auger-Aliassime

Mirra Andriejewa/Alexander Bublik

Jasmine Paolini/Matteo Berrettini

Eisenhower Cup 2026 - zasady

Eisenhower Cup to charytatywna rywalizacja ośmiu par mieszanych, która w tym roku odbywa się w Indian Wells, tuż przed żeńskim i męskim tysięcznikiem w tej lokalizacji. Zasady są proste: mecze w ramach pokazowych zmagań toczą się w formacie Tie Break Tens - miksty grają zaledwie do 10 punktów, dzięki czemu mecze są dynamiczne i trwają kilkanaście minut.

Eisenhower Cup 2026 - drabinka. Z kim gra Iga Świątek?

Organizatorzy ogłosili już drabinkę turnieju. Prezentuje się następująco:

 

Anisimowa/Tien - Navarro/Shelton
Andriejewa/Bublik - Pegula/Paul
Świątek/Ruud - Fernandez/Auger-Alliasime
Rybakina/Fritz - Paolini/Berretini

Jeśli Świątek i Ruud wyeliminują Kanadyjczyków, to w półfinale spotkają się ze zwycięzcą spotkania Rybakina/Fritz - Paolini/Berretini.

 

Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.p w nocy z wtorku na środę od 4.30. Transmisja turnieju w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

