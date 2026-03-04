Eisenhower Cup 2026 z Igą Świątek: Relacja live i wyniki na żywo
Przed nami turniej Eisenhower Cup na zasadach Tie Break Tens! Iga Świątek wystąpi w parze z Casperem Ruudem. Z kim zagrają? Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.
Kto zagra w Eisenhower Cup 2026?
Organizatorzy potwierdzili pełną obsadę tegorocznej edycji imprezy. Z punktu widzenia polskiego kibica - w zawodach weźmie udział przede wszystkim wiceliderka rankingu WTA, Iga Świątek, która wystąpi w parze z Casperem Ruudem.
Wszystkie pary:
Iga Świątek/Casper Ruud
Jelena Rybakina/Taylor Fritz
Amanda Anisimova/Learner Tien
Jessica Pegula/Tommy Paul
Emma Navarro/Ben Shelton
Leylah Fernandez/Felix Auger-Aliassime
Mirra Andriejewa/Alexander Bublik
Jasmine Paolini/Matteo Berrettini
Eisenhower Cup 2026 - zasady
Eisenhower Cup to charytatywna rywalizacja ośmiu par mieszanych, która w tym roku odbywa się w Indian Wells, tuż przed żeńskim i męskim tysięcznikiem w tej lokalizacji. Zasady są proste: mecze w ramach pokazowych zmagań toczą się w formacie Tie Break Tens - miksty grają zaledwie do 10 punktów, dzięki czemu mecze są dynamiczne i trwają kilkanaście minut.
Eisenhower Cup 2026 - drabinka. Z kim gra Iga Świątek?
Organizatorzy ogłosili już drabinkę turnieju. Prezentuje się następująco:
Anisimowa/Tien - Navarro/Shelton
Andriejewa/Bublik - Pegula/Paul
Świątek/Ruud - Fernandez/Auger-Alliasime
Rybakina/Fritz - Paolini/Berretini
Jeśli Świątek i Ruud wyeliminują Kanadyjczyków, to w półfinale spotkają się ze zwycięzcą spotkania Rybakina/Fritz - Paolini/Berretini.
Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.p w nocy z wtorku na środę od 4.30. Transmisja turnieju w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl