Oto nowy towarzysz Sabalenki! Przeurocze zdjęcie obiegło internet

Tenis

Do sztabu szkoleniowego Aryny Sabalenki dołączył nowy członek. Liderka światowych list na swoim Instagramie powitała... Asha - szczeniaczka rasy spaniel.

Aryna Sabalenka jest liderką rankingu WTA od października 2024 roku. Tenisistka wielokrotnie wspominała, że swoją świetną dyspozycję zawdzięcza treningom i ogromnej pracy sztabu szkoleniowego. Zawsze po zwycięstwach dedykuje je poszczególnym członkom swojej drużyny. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Hurkacz przegrał, a awansował. Jest nowy ranking ATP

 

Teraz Białorusinka będzie miała jeszcze jedną postać, której należne będą podziękowania. Do "Team Tiger", jak pieszczotliwie określa swój zespół tenisistka, dołączył bowiem Ash - szczeniak rasy cavalier king charles spaniel. 

 

Nowego towarzysza Sabalenka przedstawiła na Instagramie. Opublikowała kilka wspólnych zdjęć z pieskiem, pod którymi pojawiło się mnóstwo komentarzy oczarowanych fanów. 

 

"Team Tiger ma nowy nabytek. Poznajcie Asha" - podpisała fotografie.

 

 

Sabalenka szykuje się do udziału w Indian Wells. Zmagania rozpoczną się 5 marca. 

