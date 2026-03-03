Oto nowy towarzysz Sabalenki! Przeurocze zdjęcie obiegło internet

Aryna Sabalenka jest liderką rankingu WTA od października 2024 roku. Tenisistka wielokrotnie wspominała, że swoją świetną dyspozycję zawdzięcza treningom i ogromnej pracy sztabu szkoleniowego. Zawsze po zwycięstwach dedykuje je poszczególnym członkom swojej drużyny.

Teraz Białorusinka będzie miała jeszcze jedną postać, której należne będą podziękowania. Do "Team Tiger", jak pieszczotliwie określa swój zespół tenisistka, dołączył bowiem Ash - szczeniak rasy cavalier king charles spaniel.

Nowego towarzysza Sabalenka przedstawiła na Instagramie. Opublikowała kilka wspólnych zdjęć z pieskiem, pod którymi pojawiło się mnóstwo komentarzy oczarowanych fanów.

"Team Tiger ma nowy nabytek. Poznajcie Asha" - podpisała fotografie.

Sabalenka szykuje się do udziału w Indian Wells. Zmagania rozpoczną się 5 marca.

