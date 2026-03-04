Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Jeśli chodzi o zmagania w singlu, w tym roku podczas Indian Wells 2026 powalczy pięcioro reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną zmagania od pierwszej rundy, natomiast Iga Świątek - od drugiej.

Pierwszym rywalem Hurkacza w Indian Wells 2026 będzie reprezentant USA Aleksandar Kovacevic. Do tej pory Hurkacz i Kovacevic nie mieli okazji ze sobą rywalizować.

Jak będzie w pierwszym bezpośrednim starciu?

Hurkacz - Kovacevic. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Kovacevic w Indian Wells 2026 poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Kovacevic, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

