Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Tenis

Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic to mecz pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kto wygrał mecz Hurkacz - Kovacevic? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Kovacevic w Indian Wells?

Hubert Hurkacz wykonuje bekhend w trakcie meczu tenisowego.
fot. PAP
Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Jeśli chodzi o zmagania w singlu, w tym roku podczas Indian Wells 2026 powalczy pięcioro reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną zmagania od pierwszej rundy, natomiast Iga Świątek - od drugiej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka zmiana w życiu Aryny Sabalenki! Nagranie robi furorę w sieci

 

Pierwszym rywalem Hurkacza w Indian Wells 2026 będzie reprezentant USA Aleksandar Kovacevic. Do tej pory Hurkacz i Kovacevic nie mieli okazji ze sobą rywalizować.

 

Jak będzie w pierwszym bezpośrednim starciu?

Hurkacz - Kovacevic. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Kovacevic w Indian Wells 2026 poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Kovacevic, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Cameron Norrie - Christopher O'Connell. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 