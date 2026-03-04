Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard to mecz pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kto wygrał mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard w Indian Wells?

Tenisista Kamil Majchrzak w akcji podczas meczu, uderzający piłkę rakietą.
fot. PAP
Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Jeśli chodzi o zmagania w singlu, w tym roku podczas Indian Wells 2026 powalczy pięcioro reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną zmagania od pierwszej rundy, natomiast Iga Świątek - od drugiej.

 

Pierwszym rywalem Majchrzaka w Indian Wells 2026 będzie reprezentant Francji Giovanni Mpetshi Perricard. 

 

Triumfator meczu Polaka z Francuzem w kolejnej rundzie zmierzy się z legendarnym Serbem Novakiem Djokoviciem.

Wynik meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard w Indian Wells 2026 poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

