Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Jeśli chodzi o zmagania w singlu, w tym roku podczas Indian Wells 2026 powalczy pięcioro reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną zmagania od pierwszej rundy, natomiast Iga Świątek - od drugiej.

Pierwszym rywalem Majchrzaka w Indian Wells 2026 będzie reprezentant Francji Giovanni Mpetshi Perricard.

Triumfator meczu Polaka z Francuzem w kolejnej rundzie zmierzy się z legendarnym Serbem Novakiem Djokoviciem.

Majchrzak - Mpetshi Perricard. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard w Indian Wells 2026 poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

