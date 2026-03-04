Mężczyźni w Indian Wells grają od 1974 roku. Serb Novak Djokovic i Szwajcar Roger Federer wygrali tam pięć razy.

Turniej w Indian Wells, z racji prestiżu, nazywany jest „piątym Wielkim Szlemem” i widać to po drabince.

Kamila Majchrzaka czeka mecz z potężnie serwującym Giovannim Mpetshim Perricardem. Jeśli pokona Francuza, to pierwszy raz w karierze zagra z Novakiem Djokovicem (nr 3).

Hubert Hurkacz zacznie od spotkania z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem. Dalej w drabince jest Francuz Corentin Moutet (nr 31), a w 3. rundzie... Djokovic lub jego pogromca.

Tytułu broni Jack Draper, który wraca do formy po kilkumiesięcznej przerwie. Rok temu w Indian Wells zabrakło zawieszonego Włocha Jannika Sinnera, a Hiszpana Carlosa Alcaraza Brytyjczyk wyeliminował w półfinale. W meczu o tytuł pokonał Holgera Rune. Duńczyk obecnie wraca do zdrowia po zerwaniu ścięgna Achillesa.

Indian Wells 2026. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

BS, PAP