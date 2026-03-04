Magdalena Fręch - Storm Hunter. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?
Magdalena Fręch - Storm Hunter to mecz pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kto wygrał mecz Fręch - Hunter? Jaki był wynik meczu Fręch - Hunter w Indian Wells?
Jeśli chodzi o zmagania w singlu, w tym roku podczas Indian Wells 2026 powalczy pięcioro reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną zmagania od pierwszej rundy, natomiast Iga Świątek - od drugiej.
Pierwszą rywalką Fręch w Indian Wells 2026 będzie reprezentantka Australii, Storm Hunter. Do tej pory Fręch i Hunter rywalizowały ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsza była polska tenisistka.
Czy podobnie będzie podczas Indian Wells?
Fręch - Hunter. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Fręch - Hunter w Indian Wells 2026 poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Hunter, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.