Milik przerwał milczenie! Długo czekał na tę chwilę

Piłkarz Juventusu Turyn Arkadiusz Milik zasugerował w portalu społecznościowym, że wkrótce wróci na boisko po kilkunastu miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją. Włoskie media donosiły, że Polak może być gotowy do gry nawet w najbliższy weekend.

Piłkarz Juventusu z uniesioną pięścią i wysuniętym językiem, ubrany w czarno-białą koszulkę.
fot. PAP
Arkadiusz Milik wraca do gry po kontuzji kolana

Milik doznał poważnego urazu kolana w towarzyskim meczu reprezentacji Polski z Ukrainą (3:1) w czerwcu 2024 roku. Od tego czasu nie wystąpił w ani jednym oficjalnym spotkaniu. W grudniu ubiegłego roku pojawił się na ławce rezerwowych Juventusu, ale nie dostał szansy od trenera, a później doznał kolejnego urazu.

 

"Czasem droga jest trudniejsza, ale wtedy dopiero można nauczyć się doceniać to, co się ma. Trenowanie z drużyną, chwile z moją rodziną i możliwość robienia tego, co kocham. Jestem wdzięczny ludziom wokół mnie i za powrót na boisko. Dziękuję wszystkim za wsparcie i życzenia urodzinowe" - napisał na Instagramie napastnik, który 28 lutego skończył 32 lata.

 

W najbliższej, 28. kolejce włoskiej ekstraklasy Juventus podejmie Pisę. Gospodarze są na szóstej pozycji z 47 punktami i tracą 20 do lidera Interu Mediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński. Beniaminek z Pizy zgromadził 15 pkt i jest przedostatni.

HP, PAP
