PZPN przekazał smutne wieści. Nie żyje trener, który pracował w Śląsku i reprezentacji Polski

Robert IwanekPiłka nożna

Smutne wieści przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. W wieku 58 lat zmarł Mirosław Nowicki, były trener między innymi bramkarzy Śląska Wrocław i bramkarek reprezentacji Polski kobiet do lat 19.

Płonąca świeca lub znicz w ciemności na tle metalowych elementów.
Fot. PAP
Mirosław Nowicki zmarł w wieku 58 lat

W trakcie piłkarskiej kariery Nowicki występował między innymi w Ślęzie Wrocław i Chojnowiance Chojnów.

 

Dużo bardziej znany był jednak ze swojej działalności szkoleniowej. Jako trener bramkarzy pracował w Polarze i Śląsku Wrocław, reprezentacji Polski kobiet do lat 19 oraz z reprezentacją Polski w futsalu.

 

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i żalem przyjął informację, że w wieku 58 lat zmarł Mirosław Nowicki, były trener bramkarek reprezentacji Polski kobiet U-19. (...) Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Mirosława Nowickiego PZPN składa wyrazy głębokiego współczucia" - czytamy w komunikacie Związku.

 

Mirosław Nowicki przez pewien czas łączył funkcję trenera bramkarzy Śląska z posadą kierownika drużyny.

FUTSALINNEKOBIECA PIŁKAMIROSŁAW NOWICKIPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA KOBIETŚLĄSK WROCŁAW
