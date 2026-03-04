PZPN przekazał smutne wieści. Nie żyje trener, który pracował w Śląsku i reprezentacji Polski
Smutne wieści przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. W wieku 58 lat zmarł Mirosław Nowicki, były trener między innymi bramkarzy Śląska Wrocław i bramkarek reprezentacji Polski kobiet do lat 19.
W trakcie piłkarskiej kariery Nowicki występował między innymi w Ślęzie Wrocław i Chojnowiance Chojnów.
Dużo bardziej znany był jednak ze swojej działalności szkoleniowej. Jako trener bramkarzy pracował w Polarze i Śląsku Wrocław, reprezentacji Polski kobiet do lat 19 oraz z reprezentacją Polski w futsalu.
"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i żalem przyjął informację, że w wieku 58 lat zmarł Mirosław Nowicki, były trener bramkarek reprezentacji Polski kobiet U-19. (...) Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Mirosława Nowickiego PZPN składa wyrazy głębokiego współczucia" - czytamy w komunikacie Związku.
Mirosław Nowicki przez pewien czas łączył funkcję trenera bramkarzy Śląska z posadą kierownika drużyny.