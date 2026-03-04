Portugalczycy surowo ocenili Polaków w Porto. Jest nawet jedynka!

Mecz od początku nie układał się dobrze dla FC Porto, a zwłaszcza dla Bednarka, który boleśnie odczuł agresywną grę rywali. Polak najpierw został uderzony łokciem w klatkę piersiową przez Luisa Suareza, a następnie zderzył się z własnym bramkarzem Diogo Costą. Oba starcia mogły mieć wpływ na jego zejście jeszcze przed końcem pierwszej części meczu i trudności z oddychaniem. „A Bola” przyznała Polakowi ocenę 5 w skali 1-10.

Warto dodać, że portugalscy komentatorzy wskazują fakt, że władze ligi mogą w najbliższych dniach ukarać Suareza za niesportowe zachowanie, które na boisku umknęło uwadze sędziego. Dodają, że pierwsze uderzenie bez piłki Bednarka przez napastnika gospodarzy mogło wpłynąć na kontuzję polskiego defensora, a dziennik "A Bola" spekuluje, że Bednarek może nie być w pełni gotowy na niedzielną potyczkę "Smoków" na Estadio da Luz w Lizbonie przeciwko Benfice.

Nieco lepszą ocenę uzyskał Jakub Kiwior, który zastąpił kontuzjowanego Bednarka. Obrońca uzyskał notę 6, a „A Bola” doceniła jego próby strzału z dystansu oraz skuteczne interwencje.

Znacznie surowiej potraktowano za to Oskara Pietuszewskiego, którego wejście na boisko oceniono na czwórkę. Taką ocenę uzyskało również pięciu innych zawodników, ale jeszcze gorzej Polaka ocenił „Record” dając mu jedynkę, najniższą ocenę w zespole. "Nie ma czasu na nic innego poza kilkoma długimi szarżami" - napisał serwis. Ten sam portal dał Bednarkowi trójki przyznając oceny w skali 1-6.

Półfinałowy rewanż ze Sportingiem odbędzie się 22 kwietnia.

Bednarek dołączył do zespołu FC Porto w lipcu 2025, przechodząc z angielskiego Southampton. 29-letni Polak szybko zaskarbił sobie sympatię miejscowych kibiców oraz komentatorów sportowych, którzy uważają go za aktualnie najlepszego stopera portugalskiej ligi. Podobnie wygląda sytuacja Jakuba Kiwiora, który przebywając na wypożyczeniu z Arsenalu doczekał się już wielu pochwał. Najnowszym polskim nabytkiem portugalskiego klubu jest Oskar Pietuszewski, który dołączył do klubu zimą opuszczając Jagiellonię Białystok.

