Cristiano Ronaldo kontuzjowany! Klub wydał komunikat

Według niektórych mediów, 41-letni kapitan reprezentacji Portugalii będzie pauzował od dwóch do czterech tygodni.

Jeśli Ronaldo zagra na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie, będzie to jego rekordowy szósty turniej mistrzowski, a to osiągnięcie może jeszcze wyrównać jego wielki argentyński rywal, Lionel Messi.

Były piłkarz Realu Madryt i Juventusu "rozpoczął program rehabilitacji i będzie poddawany badaniom z dnia na dzień" - napisano w komunikacie Al-Nassr. Ronaldo doznał kontuzji w sobotę w meczu z Al-Fayha w 24. kolejce saudyjskiej ekstraklasy.

We wtorek portugalskie media podały, że Ronaldo opuścił Arabię Saudyjską w związku z zapoczątkowanym w sobotę atakiem wojsk USA i Izraela na Iran. Nie jest to jednak potwierdzona informacja. Również we wtorek w mediach społecznościowych saudyjskiego klubu opublikowano zdjęcia Portugalczyka ćwiczącego na siłowni.

PAP