Nadeszły wieści ws. Milika. Na to czekali kibice

Włoskie media zauważyły, że Milik wziął udział w grze treningowej po meczu AS Roma - Juventus, w której wystąpili piłkarze, którzy ostatnio grali nieco rzadziej. Reprezentant Polski ma się czuć dobrze, a trener Luciano Spalletti ma być optymistycznie nastawiony do jego powrotu.

Już wcześniej wydawało się, że polski napastnik jest już blisko powrotu. W meczach z Romą oraz Pisą (pod koniec grudnia zeszłego roku) usiadł nawet na ławce rezerwowych, ale następnie doznał urazy naciągnięcia mięśnia łydki. Od tego czasu nie pojawił się w składzie meczowym.

Milik rozegrał ostatni mecz w barwach Juventusu 25 maja 2024 roku, kiedy zespół pokonał Monzę 2:0. Łącznie w 75 spotkaniach zdobył dla niego 17 bramek. Kontrakt naszego zawodnika wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.