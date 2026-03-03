Nadeszły wieści ws. Milika. Na to czekali kibice
Arkadiusz Milik wrócił do regularnych treningów - informują włoskie media. Według nich, Polak może znaleźć się w kadrze Juventusu na sobotni mecz ligowy z Pisą.
Włoskie media zauważyły, że Milik wziął udział w grze treningowej po meczu AS Roma - Juventus, w której wystąpili piłkarze, którzy ostatnio grali nieco rzadziej. Reprezentant Polski ma się czuć dobrze, a trener Luciano Spalletti ma być optymistycznie nastawiony do jego powrotu.
Już wcześniej wydawało się, że polski napastnik jest już blisko powrotu. W meczach z Romą oraz Pisą (pod koniec grudnia zeszłego roku) usiadł nawet na ławce rezerwowych, ale następnie doznał urazy naciągnięcia mięśnia łydki. Od tego czasu nie pojawił się w składzie meczowym.
Milik rozegrał ostatni mecz w barwach Juventusu 25 maja 2024 roku, kiedy zespół pokonał Monzę 2:0. Łącznie w 75 spotkaniach zdobył dla niego 17 bramek. Kontrakt naszego zawodnika wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.