Puchar Polski: Avia Świdnik - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Raków pod wodzą Łukasza Tomczyka nie przekonuje, choć wciąż plasuje się w ligowej czołówce, a niedzielny występ w Poznaniu był chyba najlepszym pod wodzą tego trenera, lecz zakończył się porażką 3:4. Nie zmienia to faktu, że Częstochowianie będą zdecydowanym faworytem potyczki z trzecioligową Avią.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun dopiął swego! Legia wydała oficjalny komunikat

37-letni szkoleniowiec zagości w Świdniku już po raz drugi w tej edycji pucharowych rozgrywek. W poprzedniej rundzie Avia wyeliminowała bowiem 4:2 pierwszoligową Polonię Bytom, którą do końca 2025 roku prowadził Tomczyk.

Świdniczanie, którzy dopiero po raz drugi zameldowali się w czołowej ósemce Pucharu Polski, poprzednio w 1986 roku, mają w składzie kilku zawodników z ekstraklasową przeszłością, jak Patryk Małecki czy Damian Zbozień. Oszczędzając murawę swojego stadionu na spotkanie PP, ligowe starcie ze Stalą Kraśnik (2:0) rozegrali w pobliskim Milejowie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Avia Świdnik - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13.30.

BS, PAP