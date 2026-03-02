Papszun dopiął swego! Legia wydała oficjalny komunikat

Hubert PawlikPiłka nożna

Legia Warszawa poinformowała w poniedziałek, że dyrektor akademii Marek Śledź z końcem lutego pożegna się ze stanowiskiem. "Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron" - czytamy.

Mężczyzna w czapce i kurtce sportowej z okularami, szeroko się uśmiecha.
fot. PAP
Marek Papszun w barwach Legii Warszawa

Marek Śledź zarządzał akademią Legii od lipca 2022 roku. Kiedy do zespołu trafił Marek Papszun, można było się domyśleć, że zmiany są nieuniknione, gdyż obaj mieli konflikt w Rakowie Częstochowa. I tak też się stało.

 

"Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. (...) Klub dziękuje Panu Markowi Śledziowi za pełną zaangażowania pracę dla Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa i życzy dalszych sukcesów na drodze zawodowej" - przekazano w poniedziałek w oficjalnym komunikacie.

 

"Przegląd Sportowy Onet" ujawnił, że Śledź odszedł na własną prośbę. Decydujący miał być moment, kiedy Marek Papszun zabrał na trening seniorów zawodników z zespołu do lat 19, którzy w tym czasie mieli grać sparing z Banikiem Ostrawa. "Był to znak, że dawnych dołów nie da się zakopać a współpraca między Papszunem i Śledziem nie będzie możliwa" - czytamy.

 

Legia podała, że przedstawi nowego dyrektora akademii do 15 marca. "PS" podał, że zostanie nim Bartłomiej Zalewski, który przez wiele lat był związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jako trener młodzieżowych reprezentacji Polski.

