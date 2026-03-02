Papszun dopiął swego! Legia wydała oficjalny komunikat

Marek Śledź zarządzał akademią Legii od lipca 2022 roku. Kiedy do zespołu trafił Marek Papszun, można było się domyśleć, że zmiany są nieuniknione, gdyż obaj mieli konflikt w Rakowie Częstochowa. I tak też się stało.

"Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. (...) Klub dziękuje Panu Markowi Śledziowi za pełną zaangażowania pracę dla Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa i życzy dalszych sukcesów na drodze zawodowej" - przekazano w poniedziałek w oficjalnym komunikacie.

"Przegląd Sportowy Onet" ujawnił, że Śledź odszedł na własną prośbę. Decydujący miał być moment, kiedy Marek Papszun zabrał na trening seniorów zawodników z zespołu do lat 19, którzy w tym czasie mieli grać sparing z Banikiem Ostrawa. "Był to znak, że dawnych dołów nie da się zakopać a współpraca między Papszunem i Śledziem nie będzie możliwa" - czytamy.

Legia podała, że przedstawi nowego dyrektora akademii do 15 marca. "PS" podał, że zostanie nim Bartłomiej Zalewski, który przez wiele lat był związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jako trener młodzieżowych reprezentacji Polski.