Hit na remis! Podział punktów w meczu grupowych rywalek Polek
W hitowym starciu eliminacji mistrzostw świata 2027 w piłce nożnej kobiet Francja zremisowała z Holandią 1:1. Warto przypomnieć, że obie te ekipy to grupowe rywalki reprezentacji Polski. W sobotę w dywizji A rozegrano łącznie osiem spotkań. Sprawdźcie wyniki tych meczów.
Na rozpoczęcie sobotnich zmagań Hiszpanki zmierzyły się z Ukrainkami i odniosły przy tym najbardziej okazałe zwycięstwo ze wszystkich spotkań rozegranych tego dnia. Strzelanie jeszcze przed przerwą rozpoczęła Edna Imade, jednak prawdziwy popis skuteczności podopieczne Sonii Bermudez dały w drugiej połowie. To właśnie po zmianie stron aż czterokrotnie pokonały bramkarkę rywalek, a na listę strzelczyń wpisały się: ponownie Imade, Maria Mendez, Eva Navarro oraz Vicky Lopez.
W tym samym czasie na stadionie w Dublinie reprezentacja Polski mierzyła się z Irlandią. Zespół prowadzony przez Ninę Patalon uległ gospodyniom 0:1 po trafieniu Marissy Shevy w pierwszej części gry. Dla Biało-Czerwonych to już trzecia porażka w czwartym meczu fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata.
Z kolei w wieczornym starciu w grupie Polek Francja podejmowała Holandię. W doliczonym czasie pierwszej połowy gospodynie wyszły na prowadzenie za sprawą Marie-Antoinette Katoto, jednak po przerwie do wyrównania doprowadziła Wieke Kaptein. Dzięki temu remisowi "Oranje" utrzymały się na prowadzeniu w drugiej grupie.
Najbliższe zgrupowanie, podczas którego odbędą się kolejne mecze eliminacji mistrzostw świata, zaplanowano na początek czerwca. Spotkania te zostaną rozegrane 5 i 9 czerwca.
Wyniki sobotnich meczów eliminacji mistrzostw świata 2027 (dywizja A):
Dania - Włochy 0:0 (0:0)
Bramki: Edna Imade 2, 47; Maria Mendez 61; Eva Navarro 71; Vicky Lopez 77.
Irlandia - Polska 1:0 (1:0)
Bramka: Marissa Sheva 41.
Szwecja - Serbia 1:0 (0:0)
Bramka: Stina Blackstenius 50.
Słowenia - Norwegia 2:3 (1:1)
Bramki: Mateja Zver 42, 70 (rzut karny) - Ada Hegerberg 36; Synne Jensen 66; Signe Gaupset 90+2.
Austria - Niemcy 0:0 (0:0)
Islandia - Anglia 0:1 (0:1)
Bramka: Alessia Russo 21.
Bramka: Marie-Antoinette Katoto 45+1 - Wieke Kaptein 76.