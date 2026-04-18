Hit na remis! Podział punktów w meczu grupowych rywalek Polek

Na rozpoczęcie sobotnich zmagań Hiszpanki zmierzyły się z Ukrainkami i odniosły przy tym najbardziej okazałe zwycięstwo ze wszystkich spotkań rozegranych tego dnia. Strzelanie jeszcze przed przerwą rozpoczęła Edna Imade, jednak prawdziwy popis skuteczności podopieczne Sonii Bermudez dały w drugiej połowie. To właśnie po zmianie stron aż czterokrotnie pokonały bramkarkę rywalek, a na listę strzelczyń wpisały się: ponownie Imade, Maria Mendez, Eva Navarro oraz Vicky Lopez.

W tym samym czasie na stadionie w Dublinie reprezentacja Polski mierzyła się z Irlandią. Zespół prowadzony przez Ninę Patalon uległ gospodyniom 0:1 po trafieniu Marissy Shevy w pierwszej części gry. Dla Biało-Czerwonych to już trzecia porażka w czwartym meczu fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata.

Z kolei w wieczornym starciu w grupie Polek Francja podejmowała Holandię. W doliczonym czasie pierwszej połowy gospodynie wyszły na prowadzenie za sprawą Marie-Antoinette Katoto, jednak po przerwie do wyrównania doprowadziła Wieke Kaptein. Dzięki temu remisowi "Oranje" utrzymały się na prowadzeniu w drugiej grupie.

Najbliższe zgrupowanie, podczas którego odbędą się kolejne mecze eliminacji mistrzostw świata, zaplanowano na początek czerwca. Spotkania te zostaną rozegrane 5 i 9 czerwca.

Wyniki sobotnich meczów eliminacji mistrzostw świata 2027 (dywizja A):

Dania - Włochy 0:0 (0:0)

Hiszpania - Ukraina 5:0 (1:0)

Bramki: Edna Imade 2, 47; Maria Mendez 61; Eva Navarro 71; Vicky Lopez 77.

Irlandia - Polska 1:0 (1:0)

Bramka: Marissa Sheva 41.

Szwecja - Serbia 1:0 (0:0)

Bramka: Stina Blackstenius 50.

Słowenia - Norwegia 2:3 (1:1)

Bramki: Mateja Zver 42, 70 (rzut karny) - Ada Hegerberg 36; Synne Jensen 66; Signe Gaupset 90+2.

Austria - Niemcy 0:0 (0:0)

Islandia - Anglia 0:1 (0:1)

Bramka: Alessia Russo 21.

Francja - Holandia 1:1 (1:0)

Bramka: Marie-Antoinette Katoto 45+1 - Wieke Kaptein 76.

ŁO, Polsat Sport