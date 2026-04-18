Czwarty mecz, trzecia porażka. Ciężka sytuacja Polek w eliminacjach MŚ

Pierwsza połowa przebiegła po myśli gospodyń, które w 41. minucie wyszły na prowadzenie. Po strzale z dystansu Kinga Szemik zdołała co prawda skutecznie zainterweniować, jednak dobrze ustawiona Marissa Sheva przejęła odbitą futbolówkę i skierowała ją do siatki. Warto zaznaczyć, że jeszcze przed otwarciem wyniku to właśnie Irlandki dyktowały warunki na boisku i to one wykreowały więcej dogodnych sytuacji strzeleckich.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Podopieczne Niny Patalon wciąż biły głową w mur, bezskutecznie starając się sforsować szczelną defensywę rywalek. Z kolei gospodynie nieustannie nacierały i szukał okazji do podwyższenia prowadzenia, jednak polska linia obrony skutecznie odpierała ich ataki. Pewnym punktem zespołu pozostawała również Szemik, która znakomicie spisywała się między słupkami.

W samej końcówce spotkania przed doskonałą szansą stanęła Ewa Pajor. Piłkarka Barcelony nie trafiła jednak czysto w piłkę, co znacznie ułatwiło zadanie Courtney Brosnan, która bez problemów wyłapała to uderzenie.

Po czterech meczach eliminacji mistrzostw świata Biało-Czerwone zamykają tabelę swojej grupy i mają na koncie zaledwie jeden punkt. Stawce przewodzą Holenderki, które wyprzedzają Francuzki oraz Irlandki. Dwie czołowe drużyny grupy drugiej zmierzą się ze sobą w wieczornym starciu. Transmisja starcia Francja - Holandia od godziny 20:55 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Irlandia - Polska 1:0 (1:0)

Bramka: Marissa Sheva 41.

Irlandia: Courtney Brosnan - Anna Patten, Caitlin Hayes, Chloe Mustaki - Aoife Mannion, Denise O'Sullivan, Megan Connolly, Marissa Sheva, Katie McCabe - Kyra Carusa (72. Abbie Larkin), Emily Murphy.

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz, Oliwia Woś, Paulina Dudek, Martyna Wiankowska - Adriana Achcinska (46. Gabriela Grzybowska), Ewelina Kamczyk (80. Patrycja Sarapata), Tanja Pawollek - Paulina Tomasiak (90. Weronika Arasniewicz), Ewa Pajor, Nadia Krezyman (65. Weronika Zawistowska).

Żółte kartki: Denise O'Sullivan, Emily Murphy - Martyna Wiankowska.

Sędziowała: Aleksandra Cesen (Słowenia).