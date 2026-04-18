El. MŚ 2027 kobiet. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Hiszpanii nie dała w sobotę rady zrewanżować się Anglii za porażkę w finale ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Zawodniczki Sonii Bermudez przegrały po golu Lauren Hemp, która wykorzystała niefrasobliwość obrony rywalek i trafiła do siatki.

ZOBACZ TAKŻE: Słowa Szczęsnego wywołają lawinę! To brzmi jak pożegnanie

Teraz Hiszpanki zmierzą się z Ukrainą, która od początku kwalifikacji nie zdobyła nawet punktu. W ostatnim starciu musiała uznać wyższość Islandii. W 47. minucie decydującego o wyniku gola strzeliła Alexandra Johannsdottir.

Tego samego dnia zobaczymy również emocjonujące starcie między Francuzkami a Holenderkami. Będzie to rewanż za wtorkowy mecz, w którym zawodniczki Arjana Veurinka wygrały 2:1.

Oba zespoły walczą o pierwsze miejsce w grupie drugiej. Na ten moment Holandia jest liderem, mając punkt przewagi nad rywalkami. Tabelę zamyka reprezentacja Polski, która po trzech rozegranych spotkaniach ma na koncie zaledwie punkt.

El. MŚ 2027 kobiet. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Hiszpania - Ukraina - godz. 15:55. Transmisja: Polsat Sport Extra 1.

Francja - Holandia - godz. 20:55. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1.

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.