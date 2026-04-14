Przepiękny gol Ewy Pajor nie pomógł. Polska wciąż bez zwycięstwa w el. MŚ

"Biało-Czerwone" rozpoczęły kwalifikacje do przyszłorocznego mundialu od remisu 2:2 z wyżej notowaną Holandią. W drugim spotkaniu poprzeczka ustawiona była jednak jeszcze wyżej, gdyż ekipa trener Niny Patalon mierzyła się na wyjeździe z Francuzkami, mającymi za sobą całkiem udany ubiegły rok. "Trójkolorowe" odpadły co prawda w ćwierćfinale mistrzostw Europy, przegrywając po rzutach karnych z Niemkami, ale z rozgrywek Ligi Narodów UEFA wróciły z brązem. Mimo obiecującego początku, podopieczne trener Niny Patalon, grające całą drugą połowę w dziesiątkę, przegrały ostatecznie na wyjeździe 1:4.

Okazją do pierwszego zwycięstwa w eliminacjach MŚ 2027 był wtorkowy mecz Irlandią. A warto dodać, że każdy punkt w grupie może być na wagę złota, gdyż o ile o bezpośredni awans będzie już niezwykle trudno, o tyle drugie i trzecie ekipy grup najwyższej ligi będą rozstawione w barażach.

Zawodniczki z Wysp Brytyjskich rozpoczęły kwalifikacje od dwóch porażek po 1:2, ale zarówno w starciu z Holenderkami, jak i Francuzkami zaprezentowały się z naprawdę dobrej strony. Irlandki napsuły krwi zwłaszcza "Trójkolorowym", z którymi aż do 71. minuty prowadziły 1:0.

Pierwszą groźną sytuację stworzyły sobie - już w 2. minucie - przyjezdne. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska i kiksie Martyny Wiankowskiej, która nie zdołała trafić w piłkę, przed szansą na otworzenie wyniku stanęła Abbie Larkin, ale futbolówka po jej uderzeniu przeszła nad poprzeczką.

Dziesięć minut później podopieczne trener Carli Ward zdołały już trafić do siatki. Emily Murphy, napastniczka Newcastle United, prostym zejściem do prawej nogi zwiodła w polu karnym Tanją Pawollek i niezbyt mocnym płaskim strzałem w lewy róg zaskoczyła Kingę Szemik, która nie tyle mogła, ile wręcz powinna zachować się przy tym uderzeniu dużo lepiej...

W 20. minucie było już 2:0 dla gości. Megan Connolly, pomocniczka Lazio, dośrodkowała z rzutu rożnego z lewej strony boiska w "szesnastkę", a do wybitej przez Oliwię Woś piłki dopadła kapitan Irlandii, rozgrywająca 104. mecz w narodowych barwach Katie McCabe, która podwyższyła prowadzenie fantastycznym wolejem z 18 metrów.

"Biało-Czerwonym" udało się jeszcze przed przerwą złapać kontakt z rywalkami. Po kombinacyjnie rozegranym rzucie rożnym Paulina Tomasiak dośrodkowała z prawej strony w pole karne, a Tanja Pawollek trafiła do siatki przepięknym uderzeniem głową, po którym futbolówka odbiła się jeszcze od prawego słupka i zaskoczyła bramkarkę Irlandii Courtney Brosnan.

Reprezentantki Polki mogły wyrównać już po kilku minutach drugiej połowy, ale Natalia Padilla-Bidas uderzyła z lewej strony pola karnego zdecydowanie zbyt lekko, by sprawić golkiperce gości jakiekolwiek problemy.

Niestety, w 59. minucie zawodniczki z Wysp Brytyjskich ponownie prowadziły różnicą dwóch goli. Aoife Mannion przejęła piłkę po zbyt lekkim wybiciu Tanji Pawollek, błyskawicznie odegrała ją do Emily Murphy, która wystawiła futbolówkę na piętnasty metr do Marissy Shevy, a ta ładnym uderzeniem pod lewe okienko trafiła na 3:1 dla Irlandii.

W 78. minucie nasza drużyna ponownie strzeliła kontaktowego gola. Ewelina Kamczyk zagrała długą piłkę do Ewy Pajor, a snajperka Barcelony zdołała opanować futbolówkę, a następnie kapitalnym lobem pokonała Courtney Brosnan, trafiając na 2:3.

Chwilę później przyjezdne miały doskonałą okazję do ponownego odskoczenia "Biało-Czerwonym" na dwa gole. Oliwia Woś kopnęła w polu karnym Emily Murphy, a bułgarska arbiter Christijana Gutewa podyktowała "jedenastkę", którą jednak fatalnie wykonała Katie McCabe, uderzając wysoko nad poprzeczką.

Mimo kilku obiecujących akcji w samej końcówce wynik meczu już się nie zmienił. Polki przegrały z Irlandkami 2:3 i spadły na ostatnie miejsce w swojej grupie eliminacji MŚ.

Kolejnym meczem podopiecznych trener Niny Patalon będzie wyjazdowe starcie z... Irlandią. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę (18 kwietnia) na Aviva Stadium w Dublinie.

Eliminacje MŚ 2027 kobiet

Polska - Irlandia 2:3 (1:2)

Bramki: Tanja Pawollek 43, Ewa Pajor 78 - Emily Muurphy 12, Katie McCabe 20, Marissa Sheva 59

Polska: Kinga Szemik - Aleksandra Zaremba, Oliwia Woś, Paulina Dudek, Martyna Wiankowska (69' Wiktoria Zieniewicz) - Adriana Achcińska (86' Milena Kokosz), Ewelina Kamczyk, Tanja Pawollek (66' Gabriela Grzybowska) - Paulina Tomasiak (86' Klaudia Jedlińska), Ewa Pajor, Natalia Padilla-Bidas (66' Patrycja Sarapata)

Irlandia: Courtney Brosnan - Aoife Mannion, Anna Patten, Caitlin Hayes, Chloe Mustaki, Katie McCabe - Marissa Sheva (87' Jessica Ziu), Denise O'Sullivan, Megan Connolly - Emily Murphy, Abbie Larkin (69' Amber Barrett)

Żółte kartki: Tanja Pawollek (Polska) - Denise O'Sullivan (Irlandia)

Sędziowała: Christijana Gutewa (Bułgaria)