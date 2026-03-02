Polski trener zwolniony. Pracował w tym klubie od 2024 roku

W krótkim oświadczeniu przypomniano, że kontrakt byłego już szkoleniowca pierwszej drużyny miał obowiązywać do końca sezonu 2025/26.

"Trenerowi dziękujemy za pracę wykonaną na rzecz Odry Opole. Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej karierze" - napisano w komunikacie.

Skrobacz rozpoczął pracę w Odrze na początku października 2024 roku, kiedy zastąpił Radosława Sobolewskiego.

Początek 2026 roku nie był dobry w wykonaniu Odry. Co prawda w pierwszym ligowym spotkaniu pokonała Pogoń Siedlce 1:0, ale potem zremisowała z GKS Tychy 1:1, przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:3 i w niedzielę ze Stalą Mielec 0:2. W efekcie w tabeli zajmuje 14. miejsce z dorobkiem 26 punktów i przewagą dziewięciu nad strefą spadkową.

Kolejny mecz ligowy rozegra 8 marca, na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.