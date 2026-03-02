Fenomenalny gol Messiego w MLS. Totalnie wszystkich zaskoczył

Inauguracja sezonu nie była udana dla ekipy Interu, która przegrała na wyjeździe z Los Angeles FC aż 0:3. Drużynie z Miami udało się odpokutować w drugiej serii gier na boisku Orlando. Duża w tym zasługa Messiego, który zapisał przy swoim nazwisku dublet.

Argentyńczyk ustalił wynik spotkania w 90. minucie znakomitym i przede wszystkim sprytnym uderzeniem z rzutu wolnego z odległości kilkudziesięciu metrów. 38-latek wykorzystał źle ustawiony mur i posłał piłkę nisko tuż obok, kompletnie zaskakując bramkarza.

MESSI BURIES THE FREE KICK FOR HIS BRACE! 😱 pic.twitter.com/OY2INMvrHe — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

Messi, mimo upływu lat, nadal znajduje się w wysokiej formie. W barwach Interu Miami, do którego dołączył w 2023 roku, rozegrał już 90 spotkań, w których strzelił 79 goli i zanotował 44 asysty! Jego kontrakt wygasa na koniec 2028 roku.

Statystyki "atomowej pchły" są imponujące. W całej karierze klubowej i reprezentacyjnej zdobył 904 bramki oraz zapisał 447 asyst w 1161 meczach.

