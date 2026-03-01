Nie żyje trener, który odkrył Maradonę. Był ikoną włoskiego futbolu

Marchesi najlepszy okres w swojej piłkarskiej karierze przeżył w barwach Fiorentiny w latach 60. XX wieku. Kibice "Violi" zapamiętają go jako zawodnika, który walnie przyczynił się do zdobycia Pucharu Zdobywców Pucharów, Pucharu Mitropa oraz Coppa delle Alpi.

ZOBACZ TAKŻE: Inter wygrał w lidze. Zieliński znowu w pierwszym składzie

Po zakończeniu kariery zawodniczej zdecydował się on na pracę w roli szkoleniowca. W historii futbolu zapisał się przede wszystkim dzięki pracy w Neapolu. To właśnie pod jego skrzydłami w barwach SSC Napoli na włoskich boiskach debiutował legendarny Diego Armando Maradona. Włoski trener prowadził także Juventus w ostatnim sezonie kariery Michela Platiniego.

W bogatym CV Marchesiego znalazł się również epizod na ławce trenerskiej Interu Mediolan.

Informację o jego śmierci z głębokim żalem przekazało m.in. stowarzyszenie Museo Fiorentina, które przypomniało o jego ogromnym wkładzie w historię włoskiego sportu.