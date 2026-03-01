Nie żyje trener, który odkrył Maradonę. Był ikoną włoskiego futbolu

W wieku 88 lat zmarł Rino Marchesi, wybitna postać włoskiej piłki. Był nie tylko byłym piłkarzem takich klubów jak Fiorentina czy Lazio, ale także szkoleniowcem, który jako pierwszy w Italii prowadził samego Diego Armando Maradonę.

Nie żyje Rino Marchesi

Marchesi najlepszy okres w swojej piłkarskiej karierze przeżył w barwach Fiorentiny w latach 60. XX wieku. Kibice "Violi" zapamiętają go jako zawodnika, który walnie przyczynił się do zdobycia Pucharu Zdobywców Pucharów, Pucharu Mitropa oraz Coppa delle Alpi.

 

Po zakończeniu kariery zawodniczej zdecydował się on na pracę w roli szkoleniowca. W historii futbolu zapisał się przede wszystkim dzięki pracy w Neapolu. To właśnie pod jego skrzydłami w barwach SSC Napoli na włoskich boiskach debiutował legendarny Diego Armando Maradona. Włoski trener prowadził także Juventus w ostatnim sezonie kariery Michela Platiniego.

 

W bogatym CV Marchesiego znalazł się również epizod na ławce trenerskiej Interu Mediolan.

 

Informację o jego śmierci z głębokim żalem przekazało m.in. stowarzyszenie Museo Fiorentina, które przypomniało o jego ogromnym wkładzie w historię włoskiego sportu.

