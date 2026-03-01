Hit zakończony! Piękny gol z przewrotki (WIDEO)

Na pierwszego gola w tym hitowym spotkaniu nie trzeba było długo czekać. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w ósmej minucie, należy jednak docenić styl, w jakim otwarto wynik meczu. Najpierw piłkarze Rangers wymienili kilka podań pod polem karnym rywali, przenosząc piłkę z lewego na prawe skrzydło. Tam futbolówkę w "szesnastkę" dośrodkował Andreas Skov Olsen. Zagranie Duńczyka w niesamowity sposób wykorzystał Youssef Chermiti. Portugalczyk idealnie złożył się do przewrotki i po chwili piłka zatrzepotała w siatce. Zobacz to trafienie na własne oczy dzięki poniższemu materiałowi wideo.

Jeszcze przed przerwą Chermiti ponownie trafił do bramki rywali. Tym razem za golem nie stała składnie zbudowana akcja, ale kanonada błędów defensywy Celtiku. Goście nie byli w stanie wybić piłki i pozbyć się zagrożenia. Najpierw w futbolówkę nie trafił Dane Murray, a później Julian Araujo przegrał pojedynek fizyczny z napastnikiem. Tym samym Chermiti strzelił swojego drugiego gola w tym meczu i podwyższył prowadzenie Rangersów.

Celtic po przerwie ruszył do walki, co poskutkowało golem kontaktowym zdobytym w 57. minucie. Na listę strzelców wpisał się Kieran Tierney. Były piłkarz Arsenalu strzelił głową po dośrodkowaniu Benjamina Nygrena.

Na chwilę przed końcem meczu goście doprowadzili do wyrównania. W 90. minucie podyktowany został bowiem rzut karny. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Reo Hatate. Chociaż Jack Butland obronił pierwszy strzał i dobitkę, to przy kolejnym uderzeniu nie miał już szans. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 2:2.

Rangersi nadal są drudzy w tabeli, natomiast Celtic plasuje się na trzeciej pozycji.

Rangers - Celtic 2:2 (2:0)

Bramki: Youssef Chermiti 8, 26 - Kieran Tierney 57, Reo Hatate 90+1

Rangers: Jack Butland - Dujon Sterling, John Souttar, Emmanuel Fernandez, Tuur Rommens - Nicolas Raskin, Tochi Chukwuani - Andreas Skov Olsen (Djeidi Gassama 74), Mikey Moore - Ryan Naderi (Mohammed Diomande 64), Youssef Chermiti





Celtic: Viljami Sinisalo - Julian Araujo, Dane Murray, Liam Scales, Kieran Tierney (Marcelo Saracchi 73) - Benjamin Nygren, Callum McGregor, Alex Oxlade-Chamberlain (Reo Hatate 46) - Hyun-Jun Yang (Luke McCowan 74), Junior Adamu (Sebastian Tounekti 46), Daizen Maeda