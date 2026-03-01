Zaskakująca decyzja Lewandowskiego! Chce grać mimo kontuzji

"Lewy", który zajmuje w klasyfikacji strzelców La Ligi szóste miejsce z 11 bramkami, dopisał do swojego konta kolejnego gola w sobotę, ustalając wynik na 4:1 w meczu przeciwko "Żółtej Łodzi Podwodnej". Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Lamine Yamal, który w La Lidze ma już 13 goli, najwięcej w drużynie "Blaugrany".

Lewandowski przypłacił jednak występ urazem, który wykluczy go co najmniej na jedno spotkanie.

W niedzielę Barcelona poinformowała w komunikacie, że Polak w trakcie meczu doznał kontuzji, a badania wykazały złamanie lewego oczodołu. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie pauzował, ale wykluczy go ona z pewnością z wtorkowego spotkania przeciwko Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla.

Dziennik "Mundo Deportivo" napisał, że polski napastnik już myśli o powrocie do gry w masce ochronnej w meczu przeciwko Athletic Bilbao w sobotę 7 marca. Ze względu na świeże złamanie gra w masce nie wchodzi grę w spotkaniu przeciwko "Los Colchoneros", którzy w pierwszym spotkaniu rozbili "Barcę" 4:0.

Choć w tym sezonie statystyki polskiego napastnika nie są tak imponujące jak w poprzednim, to wciąż pozostaje on - przy mniejszej liczbie rozegranych meczy - jednym z kluczowych strzelców drużyny. Występujący często w pierwszym składzie na pozycji "Lewego" Ferran Torres ma od niego w lidze jedną bramkę więcej, a Yamal - dwie.

Po tym sezonie kończy się kontrakt 37-letniego Polaka z "Barcą" i nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się jego dalsze losy. "Lewy" podpisał umowę z klubem z Katalonii w 2022 r., zostając pierwszym Polakiem w historii, który założył koszulkę tej utytułowanej drużyny.

PAP