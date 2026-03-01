Niemcy wstrzymują oddech. Lewandowski ma się czego obawiać

Kane znajduje się w tym sezonie w kapitalnej formie i prowadzi Bayern do kolejnego mistrzostwa Niemiec. Kapitan reprezentacji Anglii zdobył już 30 bramek w Bundeslidze, ostatnio zapisując dublet w klasyku przeciwko Borussii Dortmund.

Do zakończenia sezonu zostało dziesięć kolejek. Kane potrzebuje jeszcze jedenastu trafień do wyrównania wyczynu Polaka, co wydaje się bardzo realne.

Warto jednak podkreślić, że Lewandowski wyśrubował rekord 41 goli w zaledwie 29 spotkaniach! Dla porównania Kane nie opuścił jeszcze żadnego meczu ligowego w tym sezonie i jeżeli chciałby zachować podobną wydajność, musiałby zdobyć jedenaście bramek w pięciu kolejkach.

32-letni Kane jest piłkarzem Bayernu od sierpnia 2023 roku. Jego bilans to 130 bramek i 31 asyst w 133 meczach. W tym sezonie ma już 45 goli i trzy asysty w 37 spotkaniach.

Polsat Sport