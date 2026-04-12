Betclic 1. Liga: Polonia Bytom - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Kibice Polonii nie mogą być zadowoleni z ostatnich wyników swoich ulubieńców na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Bytomia nie wygrali żadnego ze swoich poprzednich siedmiu potyczek w lidze. Przegrali cztery spotkania, a w trzech musieli podzielić się punktami z rywalami. Przez to znajdują się w środkowej części tabeli.

W znacznie lepszej sytuacji jest Wisła. "Biała Gwiazda" jest liderem tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy z sześcioma punktami i jednym meczem przewagi nad Śląskiem Wrocław. Czy zespół spod Wawelu w niedzielę ponownie przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, tym samym wykonując kolejny krok w kierunku powrotu do piłkarskiej elity w Polsce?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

