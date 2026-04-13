Orlen Zastal wygrał w Ostrowie

Od początku bardzo aktywny był Jakub Szumert - głównie dzięki niemu to goście mieli małą przewagę. Po późniejszej kontrze Jayvona Maughmera uciekali na siedem punktów. Ostrowian w grze utrzymywał jednak Trenton Gibson. Ostatecznie m. in. dzięki zagraniom Patricka Cartiera po 10 minutach było 19:21. W drugiej kwarcie szybko sytuację zmieniali zarówno Quan Jackson, jak i Mareks Mejeris. Zielonogórzanie się nie poddawali, a akcje Dwighta Wilsona oraz Marcina Woronieckiego sprawiały, że znowu mieli małą przewagę. Mecz nadal był więc niezwykle wyrównany. Dzięki trafieniu Luki Sakoty pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:39.

Po przerwie obie ekipy nadal walczyły o swoje! Z jednej strony nadal rewelacyjny był Quan Jackson, a z drugiej Conley Garrison. Dopiero po późniejszych trafieniach Chavaughna Lewisa ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego wracała na prowadzenie. Następnie uciekała nawet na 13 punktów dzięki zagraniom Dwighta Wilsona. Po 30 minutach było 57:65. W czwartej kwarcie zespół trenera Andrzeja Urbana nadal starał się o lepszy wynik. Fayne oraz Lewis nie pozwalali jednak na zbyt wiele. Po dobitce Jakuba Szumerta różnica ponownie wynosiła 10 punktów. Tego już gospodarze nie byli w stanie odrobić. W ważnym momencie nie zawiódł także Andrzej Mazurczak, a Orlen Zastal zwyciężył 82:75.

Dwight Wilson rzucił 14 punktów dla gości. Trenton Gibson zanotował dla gospodarzy 21 punktów i 8 asyst.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. - Orlen Zastal Zielona Góra 75:82 (19:21, 21:18, 17:26, 18:17)

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Trenton Gibson 21, Quan Jackson 18, Mareks Mejeris 14, Daniel Laster 8, Luka Sakota 6, Efton Reid III 3, Nikodem Czoska 2, Michał Pluta 2, Daniel Gołębiowski 1, David Brembly 0.

Orlen Zastal Zielona Góra: Dwight Allen Wilson 14, Conley Garrison 13, Jakub Szumert 13, Andrzej Mazurczak 11, Chavaughn Lewis 11, Jayvon Maughmer 8, Patrick Cartier 4, Phil Fayne 3, Marcin Woroniecki 3, Krzysztof Sulima 2.

