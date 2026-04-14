Antoni Kowalski - Jamie Jones. Relacja live i wynik na żywo

Choć w mediach sporo mówiło się głównie o popisach 15-letniego Michała Szubarczyka w kwalifikacjach do MŚ 2026, jeszcze lepiej radzi sobie inny z reprezentantów Polski w zawodowym snookerze, Antoni Kowalski. Dość powiedzieć, że 22-latka od awansu do najważniejszej snookerowej imprezy dzieli... jedno spotkanie. Jeśli Kowalski pokona najbliższego rywala, zostanie pierwszym Polakiem, który zagra w mistrzostwach świata w tej dyscyplinie sportu.

Przed Polakiem jednak trudne zadanie. Jego ostatnim rywalem będzie niezwykle doświadczony Walijczyk Jamie Jones, kilka lat temu 27. zawodnik światowych list. W 2012 roku James dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata, przegrywając późniejszym finalistą, Anglikiem Alim Carterem.

Do tej pory Kowalski i James nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Czy Polak wygra z Walijczykiem i wywalczy historyczny awans do MŚ? Mecz toczyć się będzie do 10 wygranych partii.

