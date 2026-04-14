Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Na początku omówimy najważniejsze wątki dotyczące 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy i co za tym idzie aktualny układ sił w niezwykle "płaskiej" tabeli. Wrócimy również do meczów półfinałowych STS Pucharu Polski, z których obronną ręką wyszły ekipy Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa, i to właśnie je zobaczymy 2 maja na PGE Narodowym.



Następnie przejdziemy do zapowiedzi rewanżowych meczów 1/4 finału Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, które w czwartek będzie można zobaczyć na naszych antenach. Twardy orzech do zgryzienia czeka FC Porto Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego, które w meczu u siebie jedynie zremisowało z Nottingham Forest 1:1.

Sporą zaliczką dysponuje z kolei Aston Villa Matty'ego Casha, która rozbiła na wyjeździe Bolognę 3:1. W "polskim meczu" Ligi Konferencji Mainz z Kacprem Potulskim w składzie pokonało Strasbourg Maxiego Oyedele 2:0.



